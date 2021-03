HC Tallinna ja Põlva Serviti meistriliigamäng lükkub edasi

Käsipalli meeste meistriliigas pidid reede õhtul Kalevi spordihallis vastakuti minema Tallinn ja Põlva Serviti. Kuigi meeskondades pole viimaste testide põhjal positiivseid koroonaproove andnud mängijaid, on siiski piisavalt lähikontaktseid pallureid, et Eesti Käsipalliliit otsustas kohtumise edasi lükata. Uus mängupäev teatatakse lähiajal.

Tallinn hoiab Eesti meistriliigas hetkel 17 punktiga kolmandat kohta, ent on kahe silma võrra eespool asuvast Viljandi HC-st pidanud kaks kohtumist vähem. Põlva Serviti juhib täisedu ehk 32 punktiga. Tallinn ja Serviti on põhiturniiril kohtunud kolm korda ja kõigis mängudes on seni peale jäänud põlvalased.

Järgmised mängud Eesti meistriliigas:

17.03. 19.00 Viljandi HC – Tallinn

23.03. 19.00 SK Tapa/N.R. Energy – Põlva Serviti

25.03. 19.00 Raasiku/Mistra – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper