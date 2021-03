Belgia viievõistlejatel on EM-il kaksikjuhtimine

Poolas Torunis alanud sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on naiste viievõistluses kolme ala järel belglannadel kaksikjuhtimine.

Kolme alaga on suursoosik, belglanna Nafissatou Thiam kogunud 3024 punkti, koondisekaaslane Noor Vidts on 2867 punktiga teine. Kolmandal kohal on ungarlanna Xenia Krizsan 2835 punktiga.

60 m tõkkejooks

Kiireima aja jooksis välja britt Holly Mills, kes püstitas isikliku rekordi 8,22. Sajandikuga jäi talle alla šveitslanna Annik Kälin, Krizsan jooksis 8,27 ja sama ajaga lõpetas ka Vidts, Thiam sai kirja 8,31.

Kõrgushüpe

Alavõidu võttis 1.89 ületanud Thiam, seejuures ületas ta nii 1.86 kui 1.89 teisel katsel. 1.92 tuli kolmel korral alla. Teine oli 1.83-ga Vidts ja kolmas 1.80 hüpanud poolatar Paulina Ligarska.

Kuulitõuge

Thiam sai teise alavõidu, tõugates teisel katsel 15.16. Ka paremuselt teine katse oleks Thiamile alavõidu andnud – viimasel katsel mõõdeti tema kuulikaare pikkuseks 15.06. Teine oli isikliku rekordi 14.48 tõuganud Krizsan ja kolmas hollandlanna Nadine Broersen 14.04-ga. Vidts püstitas samuti isikliku rekordi, olles 13.86-ga neljas.

Kaugushüppega alustatakse kell 20.