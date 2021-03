TÄNA OTSE | Nove Mesto MK-etapp jätkub meeste teatesõiduga

Laskesuusatamise MK-etapil Nove Mestos on kavas meeste 4x7,5 km teatesõit. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 16.05.

Tegemist on hooaja viimase teatesõiduga, mille stardinimekirjas on 24 meeskonda. Paraku polnud sel korral võimalik Eesti meeskonda välja panna.

Sel hooajal on sõidetud viis teatesõitu, neist kaks on võitnud Norra, kes on teatesõitude arvestuses 228 punktiga esikohal. Järgneb ühe võidu saanud Rootsi 204 ning kaks võitu võtnud Prantsusmaa 201 punktiga.

Viimati oli teatesõit kavas kaks nädalat tagasi MM-il, siis võttis Norra kindla võidu Rootsi ees.