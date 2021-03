Itaalias ja Hispaanias mänginud Lisette Tammik liitus Floraga

22-aastane Tammik naaseb koju pärast seda, kui 2018. aastal liitus Itaalia gigandi S.S.D. Napoli naiskonnaga. Enne Itaaliasse siirdumist jõudis Lisette võita Eestis ühe meistritiitli, ühe Eesti karika ning ühe Eesti Superkarika.

Itaalias jätkas ta tiitlite võitmist, kui Napoli naiskonnaga võideti 2018/19 hooajal Serie C tiitel (tugevuselt kolmas liiga), millega teeniti välja pilet Serie B-sse (tugevuselt teine liiga). Hooajal 2019/20 võideti Serie B tiitel ning kindlustati koht kõrgliigas.

Pärast Itaalias veedetud aega liitus Lisette Hispaania kõrgliiga klubi Santa Teresa CD-ga. Kuid seal ei läinud kõik nii nagu plaanis oli – mänguaeg jäi vigastuste tõttu lühikeseks ning otsustas tagasi Eesti tulla. "Eestis on alati hea olla, siin on ikkagi kodu ja omad inimesed ümber," ütles vigastust koju ravima tulnud Tammik Flora kodulehekülje vahendusel.

Senise karjääri jooksul on Lisette jõudnud esindada rahvuskoondise erinevaid vanuseklasse. Neidude U-17 koondist jõudis Tammik esindada 14 korda ja selle ajaga lüüa neli väravat, U-19 koondist esindas 33 mängu lüües kuus väravat ja naiste A-koondises on ta jõudnud mängida 42 mängu, milles on löönud kaks väravat.

Tammik valis Flora tagasituleku klubiks, kuna on siin varasemalt juba mänginud. "Valisin Flora, sest olen eelnevalt just siin mänginud ja tegemist on väga suurepärase klubiga, kus igaühel on võimalik end arendada professionaalses keskkonnas," ütles ründaja. Eesmärgiks on võita klubiga Eestis kõik, mis võita annab. "Eesmärk on võita kõik võimalikud tiitlid ning Champions League'is võistkonnana tõestada ja head minekut näidata," lausus Tammik.

FC Flora naiskonna peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul on tegemist väga hea täiendusega: "Ta on eeskujuks mängijatele, kes tahavad mingi hetk sammu edasi teha ja pakub korralikku väljakutset kõigile, kes tema vastu mängida saavad." Ševoldajeva sõnul tuli Tammik tagasi Florasse, et ravida vigastust ning koguda vormi. "Lisette on võtnud kõrgemast Euroopa tasemest vahepuhkuse, et terveks saada, vormi koguda ja veel tugevamana Euroopasse tagasi minna. Mul on hea meel, et saame tema kvaliteediga mängijale pakkuda vastavaid tingimusi Floras."