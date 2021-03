TÄNA OTSE | Nove Mesto MK-etapi avab hooaja viimane naiste teatesõit

Nove Mesto teatesõit on hooaja kaheksas ja ühtlasi ka viimane. Senistest etappidest on kaks võitnud Norra, seejuures võidutsesid norralannad 20. veebruaril Sloveenias Pokljukas peetud maailmameistrivõistlustel. Ühe korra on triumfeerinud Rootsi naiskond, võidud on kirjas veel Saksamaal ja Venemaal.

Eesti naiskond, kes stardib täna koosseisus Regina Oja, Johanna Talihärm, Tuuli Tomingas ja Kadri Lehtla, on kolmel korral sel hooajal saavutanud 16. koha. Pokljuka MM-il saadi kirja 17. tulemus.