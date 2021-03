TÄNA OTSEBLOGI | Kontaveit mängib veerandfinaalis maailma kümnenda reketiga

Kontaveit on saanud Dohas kaks kindlat võitu – avaringis alistas ta 6:1, 6:2 tänavuste Austraalia lahtiste finalisti Jennifer Brady (WTA 13.) ning teises ringis oli 6:1, 6:4 parem endisest maailma esireketist Angelique Kerberist (WTA 26.).

Turniiril 4. asetatud Kvitova oli avaringis vaba, teise ringi matšis oli kahekordne Wimbledoni võitja 6:1, 6:3 üle venelannast Anastassia Pavljutšenkovast (WTA 41.).

25-aastane Kontaveit ja nelja päeva pärast 31. sünnipäeva tähistav tšehhitar on tenniseväljakutel vanad tuttavad, kokku on mängitud kuus korda. Neljal korral on peale jäänud Kvitova, kaasa arvatud viimasel kohtumisel tunamulluse Stuttgardi turniiri finaalis, kus tšehhitari võidunumbriteks olid 6:3, 7:6 (2).

Kõva kattega väljakul on nad mänginud kolmel korral ja Kontaveit võitis neist viimase, kui jäi 2019. aastal Brisbane'i turniiril peale 7:5, 7:6 (1), kaks eelnevat aga võitis Kvitova.

Kontaveidi ja Kvitova vahelise matši võitja läheb poolfinaalis vastamisi 2. asetatud tšehhitari Karolina Pliškova (WTA 6.) ja tänavuste Austraalia lahtiste veerandfinalisti Jessica Pegula (WTA 44.) vahelise kohtumise võitjaga.