Iraani ainus naissoost OM-medalist plaanib Tokyos võistelda valge lipu all

Olümpiamängudel ainsa Iraani naisena medali võitnud Kimia Alizadeh on Saksamaal saanud pagulase staatuse ja ta loodab Tokyo OM-il võistelda valge lipu all.

2016. aastal Rio olümpiamängudel taekwondos pronksi võitnud 22-aastane Alizadeh põgenes mullu sünniriigist, kirjutades sotsiaalmeedias, et on väsinud Iraani valitsuse propagandavahendiks olemisest.

Alizadehile tegid pakkumise riiki esindada nii Kanada, Belgia, Bulgaaria kui Holland, kuhu noor sportlane pärast Iraanist lahkumist esmalt kolis. Nüüd elab ta Saksamaal Aschaffenburgis ja hakkab mais Sofias Euroopa kvalifikatsiooniturniiril võistlema OM-pileti nimel.

"Taekwondo muutis mu elu," rääkis Alizadeh Reutersile. "Nüüd on kõik korras. Tähtis on see, et saan oma isikliku elu ja sportlaskarjääri ühendada."

Pagulaste olümpiavõistkonda kuulub praegu 55 pagulassportlast 13 riigist, kes on rahvusvahelise olümpiakomitee stipendiaadid. Pagulaste koondise ametlikuks akronüümiks on EOR (prantsuse keeles equipe olympique des refugies), olümpiamängude avatseremoonial marsitakse olümpialipuga koheselt pärast Kreekat ehk teisena.