Pidupäeva tähistamiseks läbiti terviseradadel üle 100 000 kilomeetri

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõokese sõnul õnnestus selleaastane algatus ilmataadi vingerpussidest hoolimata väga hästi. "Seadsime sel aastal eesmärgiks 100 000 kilomeetrit, mis sai väikese varuga ka ületatud. Veidi enam kui nädalase perioodi sisse mahtusid nii osalemised suusamaratonidel paksu lumevaibaga metsades kui ka esimesed varakevadised rattasõidud ja jooksuringid," kommenteeris Lõoke.

Üheskoos läbiti 102 412 kilomeetrit, millest suuskadel 86 166, kõndides 11 233, joostes 2 740, jalgrattal 1 409 ja kepikõndi tehes 862 km. 12,5 protsenti kilomeetritest koguti väljaspool terviseradasid ehk mujal looduses. Kõige enam kilomeetreid kogusid liikujad Kõrvemaa, Tartu Maratoni, Nõmme-Harku, Kuremaa, Pirita, Palivere, Haanja ja Keila terviseradadelt.

"Kuigi "Vabariigi terviseks!" algatus on selleks korraks läbi, siis julgustan kõiki igapäevaselt liikuma. Üle Eesti on 120 terviserada, kus on mugav joosta, kõndida ja rattaga sõita, lisaks on radade servas jõulinnakud. Kodulähedased rajad on hea võimalus end töö- või koolipäeva eel, lõunapausi ajal või lõpus turgutada, oma tervist toetada ning meelt puhata – kas või pool tundi päevas," sõnas Lõoke.

Kokku on Eestis enam kui 1100 kilomeetrit aasta läbi kasutatavaid terviseradasid, mida külastatakse hinnanguliselt kuus miljonit korda aastas ning mida hooldab 200-liikmeline rajameistrite meeskond.