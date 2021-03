Britid tegid tõsise avalduse jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustamiseks

Projekti järgi võõrustaks finaalturniiri seega nii Inglismaa, Wales, Šotimaa kui ka Põhja-Iirimaa ning lisaks kaasatakse Iirimaa. Plaani käivitamiseks soovivad briti võimud eraldada alustuseks 2,8 miljonit naela.

"Me soovime väga-väga tuua jalgpalli 2030. aastal koju tagasi. Ma arvan, et see on õige koht. See on jalgpalli kodu ja see toimuks õigel ajal. See oleks riigi jaoks täiesti suurepärane," lausus Johnson väljaande The Sun vahendusel.

2030. aastal finaalturniiriga tähistatatakse ühtlasi saja aasta möödumist esimesest jalgpalli MM-turniirist. Britid on suurturniiri võõrustanud korra - 1966. aastal tegi seda Inglismaa, kes võitis ühtlasi ka oma seni ainsa tiitli.

Lisaks brittidele on ühiskandidatuurist juba teatanud ka Balkani piirkond ehk Rumeenia, Kreeka, Bulgaaria ja Serbia ning Ibeeria piirkond ehk Hispaania ja Portugal.

Väljaspool Euroopat sihivad finaalturniiri korraldusõigust näiteks aafriklased (Maroko pluss võib-olla lisaks Alžeeria ja Tuneesia) ja lõuna-ameeriklased (Uruguy, Argentina, Paraguay ja Tšiili ühiskandidatuur).

Kandideerimisprotsess saab ametlikult hoo sisse järgmise aasta kevadel ja rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) soovib 2030. aasta MM-finaalturniiri korraldaja valida 2024. aastal toimuval kongressil.

2022. aasta jalgpalli MM-finaalturniir toimub Kataris ning 2026. aasta turniiri korraldavad ühiselt USA, Kanada ja Mehhiko.