Ravens tuli Sillamäe vastu välja kaheväravalisest kaotusseisust

Lähte Spordihallis peetud matši esimesed kolm ja pool minutit kuulusid külalistele, kui Aleksandr Dubõkini ja Stanislav Bõstrovi väravad viisid Sillamäe kiirelt juhtima. Temari Nuuma lõi seejärel ühe värava tagasi, kuid Dubõkinil oli vastus olemas. Juhan Kondike vähendas 11. minutil taas Ravensi kaotusseisu minimaalseks, kuid Dubõkin suutis juba 14. minutil oma kübaratriki vormistada ja viis Sillamäe taas kahe väravaga ette ning selle tulemusega lõppes ka esimene poolaeg.

Teisel poolajal vähendas Aleksandr Pruttšenko Ravensi kaotusseisu ja Temari Nuuma tabamus 28. minutil tõi tabloole viiginumbrid, mis püsisid sealt 37. minuti alguseni. Seejärel viis Ravensi juhtima Kenn Laas ja 38. minutil tegi Kondike lõppseisuks 6:4.

Kuigi Dubõkin lõi kübaratriki ja võitjate poolelt sahistasid kahel korral võrku Nuuma ja Kondike, siis enim resultatiivsuspunkte kogus hoopis Pruttšenko, kes lisaks ühele tabamusele andis kolm resultatiivset söötu.

Ravens on tabelis neljas ja kui põhiturniir lõppeks samas järjestuses, kohtuks Tartu meeskond veerandfinaalis Sillamäega, kes on viiendal kohal. Siiski on Ravensil suurepärane võimalus haarata kolmas koht, mis viiks nad play-off mängudele parema asetusega, sest ühe mängu enam pidanud FC Cosmos on kõigest punkti kaugusel.

Viimase vooru kohtumised peetakse tuleval nädalavahetusel, kuid sõltuvalt nende tulemustest võivad veerandfinaalpaarid selguda järgmise nädala keskel, kui toimub seni pidamata seitsmenda vooru kohtumine Narva United FC – Ravens. Põhiturniiri võidu on kindlustanud Viimsi FC Smsraha, kes pääseb seega otse poolfinaali. Sama pääsme teenib Narva United FC, kes lõpetab põhiturniiri teise kohaga.