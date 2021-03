Tartu loodab Rakveret võõrustades teise järjestikuse võidu saada

Eesti-Läti korvpalliliigas peetakse alanud nädalal ära viis kohtumist. Nendest neli on Läti klubide vahelised vastasseisud, Eesti klubide poolelt on BC Kalev/Cramo võõrustamas Pärnu Sadamat. Eesti meistrivõistlustel on toimumas kolm mängu, kahel korral on võistlustules Tartu Ülikool Maks & Moorits ning Rakvere Tarvas.