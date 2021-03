Soome liigast koju naasnud Kiisk läheks võimaluse avanedes taas välismaale

23-aastane nurgaründaja Ingrid Kiisk on üks neid naisi, kes sai 2019. aastal kogemuse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osalemisest.

Tänavuse hooaja hakul siirdus Kiisk esimest korda välisklubisse, kui mängis Soome kõrgliiganaiskonna LiigaPloki eest. Jaanuari lõpus koostöö lõppes ning nüüd on Kiisk tagasi Tartu Ülikool/Bigbankis.

"Ma tean rohkem enda mängu kohta, mida ma pean parandama ja kus ma olen võib-olla stabiilsem," rääkis Kiisk intervjuus ERR-ile. "Võrkpalliväliselt kasvasin just kõige rohkem vaimse poole pealt - et kuidas siis päriselu või "välismaalase" elu käib."

Soomes mängides alustas Kiisk nurgaründajana, kuid hiljem täitis ka libero positsiooni. Väliskogemus näitas, et pinged on leegionärina teistsugused, kuid hirmu ei tekitanud.

"Nende asjade kokkulangemine oli praegu selline kehvapoolsem, aga kindlasti see andis mulle juurde ja mulle kindlasti meeldiks mängida välismaal, kui mul oleks uuesti selline võimalus. Kui vaadata kõiki Kertusid ja Milkasid (Kertu Laak ja Kristiine Miilen - toim), kes kus mängivad, siis on see kindlasti väga lahe kogemus ja annab väga palju juurde. Kindlasti on see midagi, mille poole püüelda."

Tartu Ülikoolis arstiks õppiv Kiisk on kuni sügiseni akadeemilisel puhkusel.