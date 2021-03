Nõmme Kaljuga liitus Ateena AEK kasvandik

Vasakujalgne Tsivelekidis on olnud kõikide Ateena AEK noortevõistkondade kapten.

"Nõmme Kaljuga liitumine valmistab mulle suurt rõõmu ja olen oma karjääri uue peatüki üle väga põnevil. Kalju on väga hästi organiseeritud meeskond kus kõik mängijad on omanäolised ja kus kõigil on üks suur eesmärk," kommenteeris Tsivelekidis.

"Nüüd on see ka minu eesmärk ja hooaja lõpuks tahame üheskoos selleni jõuda," lisas Tsivelekidis.

"Ajalooraamatud räägivad, et Kreeka sõdalane pidi olema üliheas füüsilises vormis, kartmatu, vastupidav, haritud, õiglane ja auväärne. Otsisime just sellist tüüpi ja leidsime, tere tulemast Nõmmele, Giannis," ütles Kalju president Kuno Tehva.

Tsivelekidis hakkab Nõmme Kalju esindusmeeskonnas kandma särginumbrit 5 ja oma debüütmängu võib Kreeka keskkaitsja teha juba 6. märtsil, kui Kalju võõrustab Premium liiga esimeses voorus Viljandi esindusmeeskonda.