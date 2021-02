Peatreener Balti liiga võidust: sain natuke palsamit hingele

Taltech/Tradehouse'i naiskond on praegu selgelt Baltikumi kõige tugevam. Hoolimata turniirile eelnenud kümnest päevast isolatsioonis tegi Taltech nii poolfinaalis kui finaalis väga kindla esituse. Pühapäeval peetud finaalis Riia Võrkpallikooli vastu ei kujunenud ükski geimilõpp liiga pingeliseks.

12 blokipunkti teeninud ja rünnakuid 49 protsendilise resultatiivsusega lahendanud Taltech võitis avageimi 25:16, teise 25:18 ja kolmanda 25:19.

Finaal oli läbi tunni ja 15 minutiga. Balti liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud diagonaalründaja Kadi Kullerkann tõi tallinlannadele 16 punkti.

"Pigem niisugune stabiilne mäng läbi nädalavahetuse. Eile sai ka mainitud, et võib-olla see väike eemalaeg oli pigem kasulik meile. Andis natuke motivatsiooni juurde, keskendumist juurde. Tulime ja tegime oma ära. Arvan, et selles osas võib kindlasti rahul olla," rääkis Kullerkann intervjuus ERR-ile. "Kindlasti koondis motiveerib. Kindlasti praegusel hetkel motiveerib see, et saame mängida üldse. Seda ei saa võtta iseenesest mõistetavana tänapäeval. Nii et iga kord, kui meil on mäng, eriti sellised otsustavad mängud, mis täna oli, lihtsalt see juba annab nii palju motivatsiooni. Seal ei ole väga lisa vaja otsida."

Taltechi peatreener Marko Mett tõstis esile Maria Säästlat, kes suutis enda jaoks võõral positsioonil hästi asendada vigastatud kaptenit Mari Loormani.

Aasta aega tagasi oli favoriidiks loetud Taltech Balti liiga finaalis just Riia vastu 2:0 edu maha mänginud. Nüüd suudeti aga toonane suur pettumus selja taha jätta.

"Kõik teavad, et mul on siin olemas ainult paarisarvulised kohad Balti liigas. Ikka rääkisin või tuletasin meelde. Tänases satsis oli neli mängijat, kes olid eelmisel aastal, aga noh.. Minu jaoks see oli nagu eilne päev, kui mul see komm seal Jüris aasta tagasi ära võeti, kui koroonakriis algas. Täna sain natuke palsamit hingele," ütles Mett.

Kolmanda koha teenis Balti liigas Tartu Ülikool, kui pronksimängus võideti 3:0 Kaunast.