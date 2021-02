Kolme kuu eest meistriks tulnud Hiina rikkamaid klubisid lõpetas tegevuse

Novembris Hiina Superliiga finaalis kahe mängu kokkuvõttes Guangzhou Evergrande alistanud ja esmakordselt meistriks kroonitud Jiangsu omanik on poekett Suning, mis on aga sattunud majanduslikesse raskustesse ja otsustanud keskenduda ärile.

See võib laineid lüüa ka Euroopas, sest Suning on ühtlasi Itaalia tippklubi Milano Interi suuromanikuks. Itaalia meedia sõnul loodab Suning saada lühiajalist laenu ja Milanos siiski jätkata, kui see ei peaks õnnestuma, on ostusoovi avaldanud Suurbritannia investeerimisfond BC Partners.

Jiangsu mängijad ei ole novembri ega detsembri eest palka saanud. Klubi avaldas WeChati vahendusel lootust, et peatselt leitakse siiski uued omanikud ja võistkonnal õnnestub tegevust jätkata.

Suningi ajastul oli Jiangsu keskmiseks aastakäibeks 30 miljonit dollarit ja klubi kuulus Hiina rikkamate sekka. Kuulsamatest mängijatest esindasid võistkonda näiteks Ramires, Eder ja Alex Teixeira; nelja aasta eest juhendas Jiangsud legendaarne Fabio Capello.