VIDEO | Maailma vanima jalgpalliklubi ründaja lõi oivalise värava

Inglismaa tugevuselt viiendas liigas mängiv Notts County kohtus laupäeval FA Trophy veerandfinaalis Oxford Cityga ja jäi kaotusseisu, enne kui belglane kahe väravaga Nottinghami meeskonna ette viis. Kõneainet pakub neist teine, kui Sam saatis palli pöörde pealt kannaga üle Oxfordi väravavahi võrku.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! pic.twitter.com/kmmMj5tlb8