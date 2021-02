Audentes alistas lõunanaabrite klubi ja sai Balti liigas viienda koha

Audentese naiskond tegutses võrreldes reedese veerandfinaaliga hoopis teise emotsiooniga. Rünnakul ühtlaselt tegutsenud võitjate resultatiivseimaks kerkisid võrdselt 16 punktiga Eva Liisa Kuivonen ja Maren Mõrd (+5 ja +9), Kätriin Põld panustas 13 punkti (+11), Ragne Rahuja kümme punkti (+4) ning Liisbet Pill ja sidemängija Häli Vahula kumbki üheksa punkti (+4 ja +8).

Audentese vastuvõtt oli 51 protsenti vastaste 40 protsendi vastu, rünnakuprotsent oli Eesti klubil 40 ja vastasel 44, blokipunkte said eestlannad 15 Jelgava viie vastu, servil lõid Audentese noored 11 ässa (eksiti 12 servil), Jelgava sai servilt kuus punkti ja tegi ka kuus viga. Jelgava kasuks tõid 20 punkti nii Liene Šimkuse kui Liva Sola.

Audentese peatreener Andrei Ojamets ütles, et võrreldes reedega tehti kõike paremini. "Eile küsisin neilt pärast mängu, miks nad ei julge mängida. Noorte mäng ongi nagu ameerika mägedel ja stabiilsust pole, pole ka sellist kogenumat liidrit. Aga täna olid nad võitlejad ja järeldused eilsest tehtud," sõnas Ojamets.

"Riia ei ole nii üle mõistuse võistkond, et me poleks suutnud neid võita. Me ei löönud ka sellist servi nagu täna ja taktikaliselt olime ka nagu öö ja päev. Tegime täna ka vigu, aga me ei kukkunud ära ja sellest ei tekkinud paanikat. Igal juhul on võidu pealt Eesti meistrivõistlustele hea vastu minna," lisas peatreener.