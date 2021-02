Ott Tänak: on olnud tüüpilised Soome ameerika mäed

Laupäeval ootab sõitjaid kuue kiiruskatsega ralli pikim päev, millele pühapäeval järgnevad sarnaselt reedele kaks kiiruskatset. Kuigi Tänak võitis reedel mõlemad katsed, hoiab ta madalat profiili.

"Praegu on endiselt kõik algusjärgus ja pole mõtet midagi mõelda. On olnud tüüpilised Soome ameerika mäed - väga tehnilised üles-alla katsed," kirjeldas ta päeva lõpus WRC televisioonile.

"Auto tasakaal võiks olla parem, nii et kindlasti on veel asju, mille kallal tegeleda. Homme võib kõik muutuda, peame lihtsalt jätkama keskendumist."

Tänavu esimest korda MM-etapil kaasa lööv Breen tunnistab, et Arktika ralli on elamus. "Need tingimused on üsna unikaalsed ja kindlasti on eriline sõita 200 km/h kottpimedas metsas," lausus ta.

"Mul oli hea stardipositsioon ja ma ei arva, et kasutasin selle täienisti ära. Arvan, et teisel katsel pingutasin pisut üle ja kaotasin lõpuks rehvidelt piigid."

Rovanperä on küll esikolmikus, aga päevaga rahule ei jäänud. "Ralli algus on olnud suur pettumus. Esimesel katsel tegin vea, aga teisel katsel valmistas pettumuse kruus," põhjendas ta.

"Homme peame seadistuses midagi muutma, sest teisel läbimisel - kui kruusajooned on väljas - on auto alajuhitav ja eesmistele rehvidele langeb liiga suur pinge. Kolmas olla pettumust ei valmista, aga pettumuse valmistab see, et enesetunne autos ei olnud hea."

Laupäeval algab rallipäev kell 9.08 sõidetava Mustalampi katsega.