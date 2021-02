Tartu Ülikool/Bigbank - Jelgava

Mängu avageimis viis Ingrid Kiisk ässpallingust Tartu ette 8:5. Õige pea haaras kodunaiskond 16:12 eduseisu, ent Jelgava kosus ja geimi lõpp oli tasavägine. 20:20 viigiseisult pääses Tartu ette 22:20 ja geimi lõpp kallutati enda kasuks – 25:20. Teine vaatus algas sarnaselt esimesele, Tartu läks 8:6 ette ja juhtis geimi keskel 15:9. Laura Reiteri rünnaku järel juhiti 22:14 ja geim kuulus Tartule 25:16.

Selg vastu seina olnud Jelgava alustas kolmandat geimi hästi, minnes juhtima 9:6. Jelgava edu püsis, kuni tartlannad jõudsid punkti kaugusele (13:14). 18:13 Jelgava eduseisul võttis Tartu peatreener Hendrik Rikand veel mõtlemisaja, ent geimi võitis siiski Jelgava 25:17.

Neljas geim algas paremini külaliste jaoks, kes läksid ette 5:2 ja Rikand kasutas mõtlemisaega. Mäng jätkus siiski Läti klubi dikteerimisel, kuni Bigbank Kiiski rünnakust 12:12 viigini jõudis. Kiisk viis Tartu naiskonna seejärel ette 13:12 ja Jelgava peatreener kasutas mõtlemisaega. Geimi lõpus olid tartlannad siiski kindlamad, võttes 25:21 geimivõidu. Mäng seega Tartule 3:1.

TÜ/Bigbanki resultatiivseim oli viis ässa löönud Ingrid Kiisk 19 punktiga (+14), 18 silma (+10) lisas Ingris Suvi ja 16 (+7) Annabel Huik. Tartu vastuvõtt oli 55%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokist saadi kuus ja servilt kaheksa punkti (eksiti 15 pallingul). Jelgava naiskonna edukaimana tõi 14 punktiga (+7) Liene Šimkuse, Jelgava vastuvõtt oli 47%, rünnak 34%, blokist saadi viis punkti ja servilt kuus punkti (eksiti 15 servil).

Tartu naiskonna juhendaja Hendrik Rikandi jaoks on tegu esimese suure turniiriga peatreenerina. "Naistega on koguaeg äge, midagi toimub alati ja igav pole kunagi. Nagu tänane mäng ju ka oli, kaks esimest geimi olid ühtmoodi ja siis toimus totaalne ümberpöörd," sõnas peatreener. "Serviga hoidsime me neid kahes esimeses geimis võrgust kaugel ja suutsime kaitses mängida. Kolmandas muutus meie serv kehvemaks ja nemad panid omakorda juurde, see peegeldus kohe ka mängupildis. Kui me servis järele anname, on meil väga raske."

Poolfinaalivastase TalTech/Tradehouse´i kohta ütles Rikand: "isegi kui TalTech mängib kehvasti, siis on neil mingi tase, millest nad allapoole ei tule. Selleks, et nendega punkt-punktis liikuda geimi lõpuni – kus võib juba kõike juhtuda – selleks peame ise mängima väga-väga hästi. Aga kindlasti ei kavatse me oma kodusaalis niisama midagi kinkida ja läheme võitlema."

Audentese SG/Noortekoondis - Riia Võrkpallikool/Läti Ülikool

Andrei Ojametsa juhendatav Audentes alustas mängu koosseisus Häli Vahula, Eva Liisa Kuivonen, Kätriin Põld, Ragne Rahuoja, Liisbet Pill, Maren Mõrd, liberod Marily Lass ja Kadri Kangro. Kogenum Riia naiskond haaras avageimis Lasma Ozola ässa järel 6:1 eduseisu ning geimi keskel juhiti 15:8. Avageim kuulus kindlalt Riiale 25:16.

Teine vaatus algas tasavägisemalt, ent siis pääsesid lõunanaabrid ette 10:6 ja Ojamets kasutas mõtlemisaega. Kolmest punktist lähemale Eesti noored enam ei jõudnud ning teise geimi võitis Riia 25:16.

Kolmandas geimis läks Audentes ette 6:3, sundides vastaste peatreenerit kasutama mõtlemisaega. Riia jõudis õige pea viigini (9:9) ja edasi kulges mäng nende dikteerimisel. Geim Riia naiskonnale tulemusega 25:17 ning kogu mäng seega tiitlikaitsjale 3:0.

Riia statistilised näitajad olid Audentesest üle pea igas elemendis. Audentese naiskonna resultatiivseimana tõi Eva Liisa Kuivonen 13 punkti (-1), neli punkti lisasid nii Liisbet Pill kui Kätriin Põld (efektiivsus vastavalt +2 ja +2). Audentese vastuvõtt oli 24%, rünnak 35%, blokiga saadi neli punkti, servil löödi kaks ässa ja eksiti 12 pallingul. Riia edukaim oli 14 punktiga (+11) Lasma Ozola, lätlannade vastuvõtt oli 34%, rünnak 45%, blokiga saadi kuus ja serviga 13 punkti (seitse viga).

Audentese naiskonna peatreener Andrei Ojamets tõdes pärast kohtumist, et rahuoluks põhjust pole. "Täna olime me taas iseenda kõige suuremad vaenlased. Puudu jäi julgusest ja otsustavusest. Pärast viimast mängu Tartuga olen üllatunud, et täna nii kesiselt esinesime. Riia mängis enesekindlamalt," sõnas ta.

Riia klubi juhendaja Andrejs Odinokovs ütles, et isloatsioonis olemise tõttu said nad viimati koos treenida eelmisel teisipäeval. "Selles valguses olen mängupildi ja tulemusega muidugi väga rahul. Väga keeruline aeg oli enne turniiri. Tüdrukud olid aga tublid ja tahtsid väga mängida. Tunnustan ka vastaseid, nad on noored ja lähevad hea treeneri käe all kindlasti paremaks. Olen selle hooaja mänge näinud ja neil on potentsiaali küll," kommenteeris Odinokovs.

Põhiturniiri asetuste järgi tagasid kaks esimest naiskonda ehk TalTech/Tradehouse ja Kaunase võistkond koha poolfinaalis, ülejäänud neli mängivad veerandfinaalis. Teises veerandfinaalis lähevad kell 19.00 vastamisi Jelgava ja TÜ/Bigbank.

Ajakava:

26. veebruar

16.00 1. veerandfinaal Riia Võrkpallikool/LÜ vs Audentese SG/NK 3:0 (25:16, 25:15, 25:17)

19.00 2. veerandfinaal Jelgava vs TÜ/Bigbank 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 21:25)

27. veebruar

12.00 5.-6. koha mäng

15.00 1. poolfinaal: 1. Riia Võrkpallikool/LÜ vs TK Kaunas VDU

18.00 2. poolfinaal: TalTech/Tradehouse vs 2. veerandfinaali võitja

28. veebruar

12.00 pronksimäng

15.00 finaal