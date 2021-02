Sloveenia suusahüppaja teenis karjääri esimese võidu MM-il

Seejuures on 22-aastane Klinec MK-sarjas viiel korral teiseks jäänud, aga seni polnud tal ühtegi võitu ja nüüd tuli võit MM-il. Talle järgnesid tiitlikaitsja, norralanna Maren Lundby, pronksi võitis jaapanlanna Sara Takanashi.

Avavooru järel oli esikohal 109-meetrise õhulennu teinud austerlanna Sara Marita Kramer. Teises voorus haaras liidrikoha avavoorus neljas Lundby, kes teenis kahe hüppe kokkuvõttes 276,5 punkti ja edestas 0,2 punktiga tema järel hüpanud Takanashit. Seejärel hüppas avavoorus teise koha saanud Klinec, kes kandus 100,5 meetri kaugusele ja lõpetas kokkuvõttes 279,6 punktiga, tõustes Lundbyst mööda. Viimasena läks hüppama Kramer, vahetult enne tema hüpet toodi aga stardiväravat madalamale, austerlanna piirdus 98-meetrise hüppega ning lõpetas 275,2 punktiga ehk jäi esimesena medalita.

Austerlased olid mõistagi lõpptulemuses äärmiselt pettunud ja esitasid ka protesti. "See pole kuidagi mõistetav, et just enne Marita Krameri hüpet liigutati stardiväravat, olud ju ei muutunud, see polnud kuidagi õigustatud," imestas peatreener Harry Rodlauer. "See polnud sportlik otsus, žürii otsustas võistluse lõpptulemuse. Muidugi õnnitlen esikolmikut, nad hüppasid väga hästi ja väärivad medaleid."