Purunenud unistus rekordilisest tiitlist jättis Celticu peatreenerita

Lennoni viimane mäng Celticu peatreenerina oli 0:1 allajäämine tabelis tagantpoolt vaadates kolmandal kohal olevale Ross Countyle, mis jättis Glasgow rohelise klubi linnarivaalist Rangersist juba 18 punkti kaugusele.

Rangers peab tiitli kindlustamiseks viimasest kaheksast mängust koguma vaid seitse punkti. Ükski Šoti klubi pole võitnud kümmet meistritiitlit järjest - Celtic tuli üheksal järjestikusel aastal meistriks vahemikus 1966-74 ja 2012-20, Rangers sai sellega hakkama aastatel 1989-97, aga pole alates 2011. aastast võitnud ühtegi suurt trofeed.

"Meil on erinevate faktorite tõttu olnud keeruline hooaeg ja valmistab palju pettumust, et me ei ole suutnud oma varasematele saavutustele vastata," sõnas kaks aastat tagasi teistkordselt Celticut juhendama asunud Lennon.