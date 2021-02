Eesti parapurjetajad pürgivad MM-ile

"Toetan ja julgustan igati parapurjetajate MM-ile pürgimist ja rõõmustan ala eduka arengu üle. Proovin omalt poolt teha kõik, et saatust ja takistusi trotsides saaksid kõrged eesmärgid kättesaadavaks ning elan teile kaasa," kinnitas EOK president kohtumisel olümpiapurjetamise hällis Pirital.

Eelmise hooaja Eesti meistrivõistluste sarja Hansa 303 klassi parim Peep Krusberg valmistub praegu hooajaks koos teistega Kreeka treeneri Iakovos Kikianise Skype'i kursustel ja harjutusi tehes. !Ootan ilusaid põnevaid võistlusi, kus konkurentsitiheduse üle ei saaks kurta. Ootame uusi treenijaid, et inimesed leiaksid oma tee purjetamise juurde, olen sealjuures lahkelt valmis oma kogemusi jagama,! lausus Krusberg.

14-aastase Jakob Kaarde sõnul meeldib talle purjetada väga: "sõitsin suvel esimest korda Venture'iga nii, et kõik kolm purje olid tuules ja mina roolisin. Purjetada on lahe, proovisin Kreeka treeneri laagris võistlemist ka, see on huvitav."

Parapurjeka Hansa 303 MM toimub Itaalias Palermos ja RS Venture Connect MM Saksamaal Travemündes, seal on eestlastel võimalus end proovile panna.

Eelmise hooaja parapurjetamine tõi purjede alla ligi kakssada inimest, võisteldi viiel regatil Eestis ja Lätis. Parapurjetamine võitleb selle nimel, et 2028. aasta Los Angelese mängudeks taas paralümpiaalaks saada.