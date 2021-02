USA jooksutäht nihutas enam kui veerand sajandit püsinud maailmarekordit

Kahe aasta eest võimsalt areenile astunud 23-aastane Holloway võitis Madridis toimunud jooksu ajaga 7,29. Senine maailmarekord 7,30 kuulus juba 1994. aastast briti Colin Jacksoni nimele.

Madridi võistlusel sai teise koha 2018. aasta sisemaailmameister Andrew Pozzi, kes ületas finišijoone ajaga 7,51.

Poolfinaalis 7,32 jooksnud Holloway on nüüd võitnud 54 järjestikust sisetõkkejooksu, viimati jäi ameeriklane esikohata 2014. aastal, mil ta oli 16-aastane.

Grant Holloway breaks world indoor 60m hurdles record in Madrid #WorldIndoorTour



Stunning hurdling from @Flaamingoo_ to clock 7.29



: https://t.co/zCi4oRJwyr pic.twitter.com/1oM4G3DKP2