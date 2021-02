Keskkonnasõbralik jalgpalliklubi hakkab kandma kohvijäätmetest tehtud särke

Gloucestershire'is asuv klubi on aastaid kasutanud bambusest tehtud särke, kuid nüüd on nende vorme tootev PlayerLayer leidnud veelgi rohelisema alternatiivi.

"Oleme koos PlayerLayeriga otsinud veel jätkusuutlikuimaid materjale ja mõned kuud tagasi tulid nad välja kohvijääkide ideega. Laupäevane mäng on särgile viimaseks testiks," rääkis Reutersile klubi omanik Dale Vince. "Bambus on küll taaskasutatav ja seda saab juurde kasvatada, aga kohvi on jääksaadus ja need särgid töödeldakse hiljem ümber."

Ühe Roversi uue särgi valmimiseks kulus kolm kruusitäit kohviubade jäätmeid ja viis plastpudelit.

Forest Green Rovers on keskkonnateadlikkuse osas maailma eesrindlikuim jalgpalliklubi. Nende kodustaadioni muru on orgaaniline, seda niidetakse elektriliste niidukitega ja kastetakse ümbertöödeldud veega. Klubi valdused töötavad taastuvatest energiaallikatest toodetud energiaga.