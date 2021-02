M-Sport Ford loodab 2022. aasta autost tiitlinõudlejat

Sebastien Ogier tuli 2017. ja 2018. aastal Fordi rooli keerates maailmameistriks ja 2017. aastal võitis M-Spordi võistkond ka meeskondliku tiitli.

Kahel eelmisel hooajal pole suudetud aga kõrgesse mängu sekkuda ega ühtki etappi võita. Tunamullu saavutati MM-rallidel kolm ja mullu vaid üks pjedestaalikoht.

2017. aastal tulid areenile praeguse põlvkonna WRC masinad ja M-Sport lõikas sellest kohe tulu. 2022. aastal jõuavad MM-sarja hübriidmootoriga uued autod ja tiim soovib taas kärmelt esirinnas olla.

"See pole saladus, et meie peamine eesmärk 2022. aastal on võidelda taas MM-sarjas teravaimas tipus. Meie kogenud inseneride toel on M-Sport Fordil konkurentsivõimeliste rallisid võitvate autode ehitamise ajalugu ja nii peaks asjad jätkuma ka selle auto puhul," vahendas tiimijuht Richard Milleneri sõnu väljaanne Autosport.

"Oleme 2022. aasta auto arendamisele pühendunud alates 2019. aasta lõpust ning kuigi suurem osa tööjõust jäi Suurbritannia esimese eriolukorra ajal puhkusele, siis disainerid ja insenerid olid ühed vähestest, kes jätkasid täisjõuga tööd, et püsiksime omadega reel."

Tänase päeva seisuga pole paigas, kes järgmisel hooajal pilootidena M-Spordi masinate rooli keeraksid. Millener ei välista ka näiteks tänavuse aasta eel tööta jäänud soomlase Esapekka Lappi taaspalkamist.

"Meil on aasta esimeseks pooleks testikava olemas - mis aga ei tähenda, et me ei vaataks ringi ega tooks ülejäänud aasta jooksul teisi sõitjaid arendamisele appi," lausus Millener. "Palju andekaid sõitjaid on praegu tööta, nii et kui me nende tagasisidet vajame, siis kindlasti võime nende poole pöörduda."

Äsja sai M-Spordi tiim rõõmusõnumi, kui Austria energiajoogitootja Red Bull pani õla alla prantslasele Adrien Fourmaux'le, aitamaks viimast üleminekut WRC2 autost WRC masinasse. Selle nädala Arktika rallil sõidab 25-aastane piloot veel Ford Fiesta Rally2 autoga.