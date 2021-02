Pau Gasol naaseb 20-aastase vaheaja järel Barcelonasse

Veel kolm päeva tagasi eitas 40-aastane Gasol väiteid, et ta on Barcelonaga taasliitumas. "Mul on äärmiselt hea meel teatada, et tulen koju," kirjutas kahekordne NBA meister Gasol nüüd Twitteris. "Liitun peagi Barcelona korvpalliklubiga. Olen õnnelik, et naasen klubisse, kust kõik algas."

"Tahan hooaja otsustavatel hetkedel klubi enda oskuste ja kogemustega aidata, parandades samal ajal enda füüsilist vormi ja naastes mängurütmi," lisas ta.

Gasol pole hüppeliigesevigastuste tõttu mänginud alates 2019. aastast, siis kuulus ta Milwaukee Bucksi ridadesse.

Barcelonaga liitumine annab Gasolile võimaluse püüda kohta Hispaania olümpiakoondises. 2008. ja 2012. aastal võitis ta Hispaania ridades olümpiahõbeda ja 2016. aastal -pronksi.

Läbi aegade üheks parimaks Hispaania korvpalluriks peetav Gasol alustas enda karjääri Barcelonas 1998. aastal, 2001. aastal siirdus ta aga USA-sse, kus asus mängima Memphis Grizzliese ridades. 2008. aastal siirdus ta Los Angeles Lakersisse ning tuli nendega 2009. ja 2010. aastal NBA meistriks. Aastatel 2014-2016 mängis ta Chicago Bullsis ja 2016-2019 San Antonio Spursis. Sealt liikus ta edasi Bucksi, kuid nende eest sai ta väljakul käia vaid kolmes mängus.

Gasol sõlmis Barcelonaga aastase lepingu.