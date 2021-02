UEFA tühistas U-19 EM-finaalturniirid

Noormeeste U-19 EM-finaalturniir pidanuks algama 30. juunil Rumeenias ja tütarlaste oma 21. juulil Valgevenes.

"UEFA täitevkomitee võttis neid otsuseid tehes arvesse, et praeguste piirangute tõttu oleks võistkondadel väga keeruline reisida ja ka miniturniiride korraldamine oleks raske," teatas UEFA. "Arutati ka UEFA liikmesriikidega, kes toetasid seda otsust. Kuigi see on kurb, et sel aastal ei saa ühtegi noorte tiitlivõistlust pidada, peame noorsportlaste tervist ja turvalisust tähtsamaks."

Lisaks otsustas UEFA saalijalgpalli Meistrite liiga finaalturniiri kolida Valgevenest Zagrebisse.

Mis saab eelmisest aastast tänavu suvele lükatud jalgpalli EM-finaalturniirist, pole veel teada, viimastel andmetel arutab UEFA märtsi alguses, kas ja kuidas saaks turniiri suvel läbi viia. Kuu aega kestev finaalturniir peaks toimuma 12 linnas üle Euroopa (Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kopenhaagen, München, Rooma, Peterburg, Bukarest, Budapest, Bakuu ja London, kus on kavas poolfinaalid ja finaal), üks variantidest on, et turniir toimub, kuid võistluspaiku vähendatakse.