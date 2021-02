Tass kogus võidumängus kahekohalise punktisumma

Algviisikus alustanud Tass piirdus viie vea tõttu 24 minutiga, ent kerkis selle ajaga meeskonna paremuselt kolmandaks korvikütiks, kogudes 11 punkti (kahesed 4/6, vabavisked 3/4). Veel jäi tema arvele neli lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige ja kaks pallikaotust. Detsembris vigastada saanud Böckler platsil ei käinud, vahendab Korvpall24.ee.

Saint Mary's on sel hooajal kogunud 12 võitu ja seitse kaotust, NCAA lääneranniku konverentsis (WCC) on neil kolm võitu ja viis kaotust. Pepperdine'il on nüüd 10 võitu ja sama palju kaotusi, konverentsisisene saldo on kuus võitu ja viis kaotust.

