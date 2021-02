Musting ajaloolisest 1/4-finaalkohast: usun, et kõik saavad sellest motivatsiooni

Eesti klubikäsipalli lipulaev Põlva Serviti on tugevuselt kolmandas eurosarjas saanud tänavu jagu Praha ja Saratovi klubidest ning jõudnud kaheksa parema hulka. Sport annab väiksematele kohtadele võimaluse. Kui Põlvas on elanikke veidi üle viie tuhande, siis Saratovis rohkem kui 800 000 ja Prahas 1,3 miljonit.

"Ma olen väga uhke ja mitte ainult selle pärast, et me nüüd esimesena Eesti klubidest, aga ma olen uhke eriti selle üle, et me oleme jõudnud eurosarjas kaheksa hulka. Seda 16 on mitmel korral erinevates sarjades ka meie poolt katsutud, ka mõne teise võistkonna poolt, aga see on juba päris tipule lähedal," rääkis Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting intervjuus ERR-ile.

Just eurosarjamängudeks on Musting ja abitreener Rein Suvi meeskonna spetsiaalsemalt ette valmistanud. Liigamängudes on ohje vahetevahel teadlikult lõdvemaks lastud, et vajalikul hetkel löögihoos olla. Eriti just vaimses plaanis.

Taktikaline joonis on toiminud, Serviti suudab tänu ühtlasele koosseisule pakkuda tempot, mida vastased pole vastu võtta suutnud.

Kristjan Muuga on Servitit esindanud üle 20 aasta. Eurosarja veerandfinaal on temagi jaoks uus kogemus. "Lõpuks nägin ära selle hetke," ütles Muuga. "Aga tegelikult ütleme nii, et ausalt pole hetkel veel kohale jõudnud. Eks ta on suur saavutus. Arvan, et ega meil siin mingeid imemehi ei ole hetkel. Arvan, et kõva sihuke meeskonnavärk, kõik toetuvad üksteisele ja nii saabki mängida."

Musting loodab, et Serviti edu julgustab ka teisi Eesti klubisid. "Oli aeg ikkagi siin kümmekond aastat tagasi, kus Eestist osales neli võistkonda eurosarjas. Nüüd oleme mitmel aastal siin olnud kahe võistkonnaga ja vahepeal täiesti meie üksinda. See näitab seda, et ma usun, et kõik saavad sellest motivatsiooni, võimalused on meil olemas ja natuke liigume oma klubikäsipalliga ka ülespoole."