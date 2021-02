Snuukri reitinguturniiri võitis viimase 28 aasta madalaima edetabelikohaga mängija

Maailma edetabelis 81. kohta hoidnud Brown asus juhtima 2:0 ja 4:1, kuid 3:5 kaotusseisust võitis O'Sullivan kolm partiid järjest. Järgnevalt suutis Brown omakorda 7:6 ette asuda ja kuni lõpuni võideti partiisid vaheldumisi.

Valitsev maailmameister sooritas kohtumise jooksul kolm enam kui sajapunktist seeriat vastase ühe vastu ja ka 50+ seeriaid oli inglasel seitse, põhja-iirlasel viis, kuid Brown sai karjääri esimese reitinguturniiri võidu siiski kätte. Madalama edetabelikohaga mängija võitis viimati reitinguturniiri 1993. aastal.

"Finaalis Ronnie'ga mängimine oli privileeg. Ma teadsin, et kui ma ei saa üle aukartusest Ronnie vastu üle, siis ma ei võida, nii et keskendusin oma mängule," lausus esimese põhja-iirlasena selle turniiri võitnud Brown.

"Ma olen endasse alati uskunud. Mul on olnud kehvemaid aegu, aga need muudavad sind mängija ja isikuna tugevamateks. Viis aastat tagasi keskendusin snuukrile korralikult ja nüüdseks on see end ära tasunud."

Veerandfinaalis oli Brown lülitanud konkurentsist kolmekordse maailmameistri Mark Selby 5:4 ja poolfinaalis šotlase Stephen Maguire 6:1. O'Sullivan sai veerandfinaalis Ali Carterilt loobumisvõidu ja oli poolfinaalis üle kolmekordsest maailmameistrist Mark Williamsist 6:1.

Turniiril tiitlikaitsjana osalenud inglane Shaun Murphy pääses veerandfinaali, kus alistus Maguirele 4:5. Maailma esinumber Judd Trump kaotas kolmandas ringis ehk 32 tugevama seas Iraani mängijale Hossein Vafaeile 2:4.