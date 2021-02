Heas hoos Jaanimaa viskas CSKA-s kolme mänguga 20 väravat

Dener Jaanimaa ja CSKA kohtusid Rootsi klubi Alingsås HK-ga kahel päeval Moskvas ning avapäeval pühiti vastane teelt juba avapoolajal, mis võideti 16:5. Eesti koondise paremsisemine viskas 31:23 võidumängus viis väravat. Päev hiljem oli Jaanimaa platsi parim mees seitsme tabamusega, aga CSKA pidi kõvasti töötama, et 29:28 (14:14) võit saada.

Kaks võitu tõstsid CSKA C-alagrupis teisele kohale ning samas kindlustati koht nelja kaheksandikfinaali pääseja sekka. Laupäeval oli Jaanimaa veelgi võimsamas hoos, visates Venemaa kõrgliigas kaheksa väravat HC Permskije medvedi võrku. CSKA alistas "Permi karud" võõrsil tulemusega 34:29 (18:16) ning jätkab liigatabelis teisel kohal.

"Oli tõesti edukas nädal ja saime võidud väga tähtsates mängudes, sest praegu võitleme nii Venemaa liigas kui ka eurosarjas võimalikult hea lähtepositsiooni nimel play-offideks. Endalgi tuli hästi välja ning heameelt teeb, et mitte ainult resultatiivselt, vaid ka hea protsendiga sai visatud," kommenteeris Jaanimaa, kel kulus 20 värava viskamiseks 29 viset, Eesti käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

"Venemaa koondise peatreeneri Velimir Petkovici tulek meie juhendajaks on meid kaitses oluliselt paremini mängima pannud. Tean teda juba ThSV Eisenachi aegadest – ta on väga range treener ning sunnib meid võitlema iga palli ja iga meetri pärast. Isegi minust on saamas päris hea kaitsemängija," muigas neljakordne Eesti parim käsipallur.

"Meie võtmemängijad Pavel Atman ja Stanislav Žukov on hooaja lõpuni väljas, aga saan liidrirolli kandmisega hakkama. Pinged on suured, ent sellega peab arvestama igaüks, kes Venemaale pallima tuleb. Närvid peavad korras olema ja pingetaluvus kõrge," rääkis CSKA parima snaiprina sel hooajal kahes sarjas 112 väravat visanud Jaanimaa.

Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen noppisid kaks eurovõitu kolme päevaga, kui kodus oldi 37:30 (20:13) üle ungarlaste Grundfos Tatabanya HC-st ja 31:28 (15:11) Sloveenia klubist Trebnje RK Trimo. Patrail aitas meeskonda peamiselt kaitsefaasis ning väravaid ei visanud. "Lõvid" kindlustasid kaks vooru enne lõppu D-alagrupi võidu ja pääsu 16 parema hulka.

Pühapäeval kordas Patrail koondisekaaslase Jaanimaa saavutust – välja arvatud visatud väravad – ning oli osaline Löweni kolmandas võidus eelmisel nädalal. Võõrsil alistati Bundesliga-tabelis seni samal pulgal olnud Berlini Füchse 29:23 (18:11), Patraili nimele resultatiivsuspunkte ei kirjutatud.

Tihedas rütmis jätkub Soome meistriliiga vaheturniir, kuid eestlastele eelmine nädal rõõmu ei toonud. Tugevamas nelikus sai kaks kodukaotust Siuntio IF ning jätkab punktita. SIF jäi Helsingi Dickenile alla 24:32 (11:17) ja Karjaa BK-46-le 24:31 (14:13). Ott Varik viskas Siuntio kasuks vastavalt kaks ja viis väravat.

Kristo Voika püstitas küll hooaja isikliku skoorirekordi kümne tabamusega, aga Helsingi IFK tunnistas teisipäeval Grankulla IFK 33:25 (16:18) paremust. Kolm päeva hiljem jäi Voika arvele neli väravat ja HIFK kaotas Åbo IFK-le 21:25 (10:14).

Hooaja tippmargi sai oma nimele ka Jürgen Rooba, visates viis väravat, kuid Nice'i Cavigal Handball sai valusa kaotuse. Prantsusmaa esiliigas liidrikohta jagav Pontault-Combault Handball alistas nizzalased viimase sekundi väravaga 28:27 (16:11).

Rootsi esiliigas tulevad liider Hammarby IF-ile viimasel ajal avapoolajad väga raskelt. Eelmisel nädalal saadi hooaja teine kaotus, jäädes 23:28 (7:15) alla HK Torslanda Elitile. Laupäeval võideldi siiski välja 29:24 (11:13) võit Tyresö Handbolli üle. Hendrik Varul viskas Hammarby kasuks neis mängudes vastavalt kolm ja kaks väravat.