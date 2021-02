Barcelona vastu hiilgavalt tegutsenud PSG jäi koduliigas hätta

Nädala sees Meistrite liiga kaheksandikfinaali avamängus võõrsil Barcelona koguni 4:1 alistanud PSG mängis vigastatud Neymari ja Angel Di Mariata ning poolkaitsja Marco Verratti alustas varumeestepingil.

Barcelona vastu kübaratriki sooritanud Kylian Mbappe oli mõni päev hiljem Monaco kaitsega tõsises hädas ja kuigi teisel poolajal avaldati külalistele rohkem survet, siis tabamuseni ei jõutud.

"See on tiitliheitluses järjekordne käestlastud võimalus," oli Verrati kriitiline. "Me peame mõistma, et ka Prantsusmaal on häid tiime. Mitte üksnes Meistrite liigas."

PSG komistamisest lõikas kasu Lille, kes alistas võõrsil Lorient'i 4:1 ja kasvatas liigatabelis vahe neljale punktile. Nende vahele mahub Lyoni Olymique.

Tabelitipp: 1. Lille 58 punkti (26 mängust), 2. Lyon 55 (26), 3. PSG 54 (26), 4. Monaco 52 (26), 5. Lens 40 (26), 6. Metz 38 (26), 7. Marseille 38 (25), 8. Rennes 38 (25).