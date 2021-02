Kurlingu segapaaride Eesti meistriks krooniti Turmann ja Lill

Eelringi mängudes ühe kaotuse saanud Marie Turmann ja Harri Lill said finaalivastaseks Triin Madissoni ja Karl Kukneri. Esimene hommikune finaalmäng oli tasavägine, Lillel - Turmannil ebaõnnestus viimane vise ja nii said avavõidu vastased.

"Finaalseeriast ja meistrivõistlustest üleüldiselt on kokkuvõte see, et tase on tõusnud ja selle üle on väga hea meel," rääkis Lill intervjuus ERR-ile. "Kui mõnel teisel aastal oleme nendest meistrikatest niiöelda läbi jalutanud, siis sellel aastal oli meil päris mitu tugevat vastast ja peab kiitma meie finaalivastaseid kindlasti."

Kahe võiduni mängitava finaalseeria teine ja kolmas mäng olid juba kindlamalt Turmanni - Lille käes ning kokkuvõttes suudeti meistritiitlit kaitsta, kuigi ilmselge areng on Eesti kurlingus toimunud.

"Teine võistkond on väga palju arenenud viimase aasta jooksul ja kuna meil on nüüd srahvustreener Šotimaalt siin, ja ta on ka neid treeninud, siis on näha, et kindlasti on väga palju kasvanud ja oskavad väga hästi mängida," ütles Turmann.

Tiitlivõistluste kavades on viiruse tõttu segadus - naiste märtsikuine MM on praegu tühistatud, segapaari MM veel toimumas.

"Segapaar pidi toimuma aprilli lõpus alguses, hetkel on ta seal. Me ei tea, kas naiste MM-i liikumine või tühistamine seda kuidagi mõjutab, aga kui antakse jooksvalt teada, teeme siis jooksvalt plaane," kirjeldas Turmann. "Eks see terve hooaeg on olnud selline jooksu pealt plaanide tegemine, aga hetkel on plaanis minna märtsi alguses jälle Venemaale MK-etapile Sotši võistlema."

Üks MK-etapp peaks toimuma ka märtsi keskel Tallinnas.