Vahepeal erru läinud 35-aastane tennisist naasis ja võitis suure slämmi turniiri

35-aastase Polašeki jaoks oli tegemist esimese suure slämmi tiitliga üldse, seejuures vahepeal oli ta juba karjääri lõpetanud ja naasis 2018. aastal areenile. Dodig on võitnud meespaarismängu ka 2015. aasta Prantsusmaa lahtistel, toona Marcelo Meloga.

Polašekist sai ka teine slovakk Daniela Hantuchova kõrval, kes mõnel suure slämmi turniiril trumfeerinud. "Pärast seda, kui me poolteist aastat tagasi koos alustasime, oleme tennist nautinud ja mänginud hästi," lausus ta. "Meil on olnud väga lõbus ja loodetavasti see jätkub."

Finaalis oli Dodigi ja Polašeki üleolek kindel, sest nad said koguni 15 murdepalli, samal ajal Ram ja Salisbury ei teeninud ainsatki. "Filip, ma tean, et see on sinu esimene suur slämm," lausus 36-aastane Ram. "See oli liiga hea. Ma ei ole kindel, et me oleksime saanud midagi teistmoodi teha, nii et te kutid mängisite võrratult."

Päris tühjade pihkudega ei jäänud Austraalia lahtistelt ka Ram, kes võitis koos tšehhitar Barbora Krejcikovaga segapaarismängu. Naispaarismängus said esikoha belglanna Elise Mertens ja valgevenelanna Arina Sabalenka.