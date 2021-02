Saalijalgpalliliigas nähti Kohilas väravate- ja Narvas kaartiderohket mängu

Võiduga endale põhiturniiril esikoha kindlustanud Viimsi kasuks lõi kuus väravat Ervin Stüf, neli väravat kanti Jevgeni Merkurjevi ja Oleksandr Sorokini arvele.

Seni oli hooaja väravaterohkeim kohtumine peetud avavoorus, kui 19 väravat lõid kahe peale NPM Silmet FC Sillamäe ja Tartu Maksimum Welco. Sillamäel lõppenud kohtumine lõppes väljakuperemeeste 12:7 võiduga.

Tabelis teist kohta hoidev Narva United FC läks kodus JK Kohila vastu 2:0 juhtima ja kuna poolaja viimase minuti keskel löödi seitsme sekundiga kaks väravat, siis võideti poolaeg 4:0. Teisel poolajal vaheldusid seisud 4:2, 6:2 ja 6:4 ning lõpuks võitsid väljakuperemehed tuliseks muutunud kohtumise 7:4. Võitjate kasuks lõid kaks väravat Aleksandr Starodub ja Semen Fedotov.

Juba mängu käigus näidati 8 kollast ja üht punast (Semen Fedotov, Narva United FC) kaarti ning pärast kohtumist olid kohtunikud sunnitud näitama veel kaht punast kaarti, mille said Valeri Smelkov Narvast ja Rauno Kald Kohilast.

Olulise võidu sai võõrsil Ravens Futsal Ares Security. Tartlased alistasid Kiilis Tallinna FC Cosmose 0:1 kaotusseisust 4:2 (1:1). Kaks väravat lõi selles kohtumises ainsana Maksim Aleksejev (FC Cosmos).

Lähtel alistas NPM Silmet FC Sillamäe 10:3 (3:1) Tartu Maksimum Welco. Sillamäe kasuks lõid kolm väravat Stanislav Bõstrov ja Aleksandr Dubõkin. Kaks väravat lõid sillamäelaste eest Anton Mašinistov ja kaotajatest Priit Peedo.

12. voorus saadud võit säilitas nii Ravens Futsal Ares Security kui ka NPM Silmet FC Sillamäe meeskonnal võimaluse tõusta põhihooaja lõpuks teisele kohale.

Viimsi FC Smsraha on võitnud kõik 12 senipeetud kohtumist ja nad on 36 punktiga tabeli tipus. Teisel kohal on Narva United FC, kel on 11 mänguga koos 24 punkti.

Kolmandal kohal oleval FC Cosmos on 12 mänguga kogunud 17 punkti ja neist mängu vähem pidanud NPM Silmeti FC Sillamäe on 16 punktiga neljandal kohal.

Tabeli teises pooles on teistest paremal positsioonil 10 mänguga 13 punkti saanud Ravens Futsal Ares Security.

6.-7. kohta jagavad 10 punktiga JK Kohila ja Tartu Maksimum Welco, 7 punktiga on viimane Rummu Dünamo.

13. vooru kohtumised peetakse 26. ja 27. veebruaril ning põhiturniir lõpeb 9. märtsil. Põhiturniiri kuus paremat meeskonda pääsevad play-off'i, kusjuures kaks edukamat kindlustavad koha otse poolfinaalis.

Meistriliigas põhiturniiri 7. koha saanud meeskond mängib üleminekumänge esiliigas 2. koha saanud meeskonnaga ning meistriliiga 8. meeskond alustab sügisel mänge esiliigas.