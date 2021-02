Soome jalgpalliajaloo suurim nimi tähistab 50. sünnipäeva

1971. aastal Lahtis sündinud Litmanen alustas karjääri kodulinna klubis Reipas ning mängis enne Ajaxiga liitumist ka HJK-s ning MyPa-s. Hollandi hiiu eest mängides tuli soomlane viiekordseks riigi meistriks ja võitis hooajal 1994/95 ka Meistrite liiga.

Soome jalgpalliliit nimetas Litmaneni üheksal aastal riigi parimaks mängijaks, 1995. aastal oli ta Ballon d'Or'i valimisel George Weahi ja Jürgen Klinsmanni järel kolmas. Soome koondist esindas Litmanen 21 aasta jooksul 132 mängus ja lõi neis 32 väravat.

Pärast Ajaxist lahkumist 1999. aastal mängis Litmanen ka Barcelonas ja Liverpoolis, enne kui taasliitus Amsterdami võistkonnaga 2002. aastal. Hiljem esindas ta veel Rostocki Hansat, Malmöt, Fulhami ja Lahtit, enne kui lõpetas karjääri pärast hooaega HJK-s 2011. aastal.

Today is a special day because the man in the middle turns 50. Jari Litmanen, aka the king, is the reason why so many kids in Finland grow up playing football. His vision, football intelligence, positional awareness and technical ability made him unique. Congratulations! pic.twitter.com/2KNjw33Oi8