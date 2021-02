Euroopa kergejõustiku säravamaid kujusid lõpetas karjääri

Vlašic tegi Sydneys oma olümpiadebüüdi juba 16-aastaselt, kuid tema karjääri algust segas salapärane haigus, mis osutus hiljem kilpnäärme liigtalitluseks. Horvaatlannal käis operatsioonil ja tal jäi pärast Ateena olümpiat vahele sisuliselt kogu 2005. aasta hooaeg, kuid areenile naasis ta võimsalt.

2007. aastal võitis ta 19 võistlusest 18 ja ta tõi Osaka MM-il Horvaatiale riigi ajaloo esimese kergejõustiku maailmameistritiitli; kaks aastat hiljem kaitses ta Berliinis edukalt oma kulda ning kahe MM-i vahele jäi ka Pekingis võidetud olümpiahõbe. Lisaks kuuluvad tema auhinnakappi 2011. ja 2015. aasta MM-hõbedad ja Rio olümpiapronks. 2010. aastal nimetati ta maailma parimaks naiskergejõustiklaseks.

Vlašici isiklikuks rekordiks jäi 2.08, millega ta jagab kõigi aegade edetabelis rootslanna Kajsa Bergqvistiga teist kohta. Seni kehtiva maailmarekordi 2.09 püstitas bulgaarlanna Stefka Kostadinova juba 1987. aastal.

"Kuigi kergejõustik on individuaalne sport, tundsin end alati tiimiliikmena, sest ma ei hüpanud ainult endale. Horvaatia lipuga võiduringi jooksmine on alati olnud minu jaoks suurimaks võimalikuks auks," rääkis Vlašic pressiteate vahendusel. "Kui ma oleks teadnud, et Rio auring jääb minu viimaseks, oleksin jooksnud veel uhkemalt. Südamerahuga keeran oma elus järgmise lehekülje."