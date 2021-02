Põlva Servitil on võimalus laupäeval eurosarjas ajalugu teha

Mängida eurosarjas 16 parema hulgas pole Eesti rekordmeister Servitile päris võõras kogemus, aga veerandfinaali pole veel ükski Eesti klubi murdnud. Serviti jõudis lähedale hooajal 2014/2015, kui kaheksandikfinaali avamängus Zaporožje ZTR kodus kolme väravaga alistati, ent Ukrainas jäädi viie tabamusega alla.

Suhteliselt värske kogemus on Servitil on olemas, kuidas avamängu viigi järel kodus edasipääs kindlustada. Hooajal 2017/2018 tehti EHF Cupi sarja avaringis võõrsil tugeva Horvaatia klubi HRK Goricaga 21:21 viik, aga saadi siis Põlvas 25:21 võiduga edasi.

"Mängus on tõesti palju ja ajalugu võimalik teha nii meil kui Saratovil. Tegu on täiesti võrdsete vastastega, mida näitab ka avamängu tulemus. Vahe ehk vaid selles, et SGAU on täielik profimeeskond, meil aga käivad enamik mängijaid tööl või õpivad," lahkas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Lisaks edasipääsule läheb Serviti püüdma Eesti klubide esimest võitu Venemaa meeskonna üle. 2007. aastal tegi Serviti kodus Volgogradi Kaustikuga 29:29 viigi, kuid kaotas võõrsil. Aasta hiljem kaotas HC Tallas kahel korral Krasnodari SKIF-ile ning 2003. aastal jäi SK Reval-Sport samuti mõlemas mängus alla Voroneži Energiale.

"Saime Venemaalt kenasti tagasi ja ka kõik senised koroonatestid on negatiivsed. Seega oleme väga tõsiselt valmistunud, seda nii treeningute kui videoanalüüsi abil. Saratovlased saabuvad juba täna, nii et vaevalt neid reisiväsimus laupäeval enam kimbutab," arvas Musting.

"Nüansse, mida muuta või elemente, mida parandada nii kaitses kui rünnakul, on mitmeid. Kindlasti sõltub palju vastase tegutsemisest. Kas nad tegid oma parima etteaste kodupubliku ees või on neil veel juurde panna – see kõik on küsimärk," analüüsis põlvalaste kogenud juhendaja.

Kaheksandikfinaali kordusmäng algab laupäeval Mesikäpa hallis kell 18. Vabariigi valitsuse määruste kohaselt saali publikut ei lubata, kuid Serviti toodab kohtumisest otsepildi. Mängu kohtunikud Sami Kinnari ja Johan Skogberg tulevad Soomest ja EHF-i delegaadina toimetab Urmo Sitsi.