USA võimlemise peale kogunesid tumedad pilved pärast seda, kui sai avalikuks, et koondise arst Larry Nassar on sooritanud kümnete koondislaste peal korduvalt seksuaalkuritegusid ja mõisteti hiljem selle eest 175 aastaks vangi, vahendab Inside The Games.

Neljakordne olümpiavõitja ja 19-kordne maailmameister Biles on olnud USA võimlemisliidu ning USA olümpia- ja paralümpiakomitee üks häälekamaid kriitikuid. Ta pole rahul sellega, kuidas spordifunktsionärid antud olukorras käitusid.

Mõlemale organisatsioonile on heidetud ette, et nad ei suutnud Nassarit juba varem peatada. Kui telekanali CBS saade "60 minutes" küsis Bilesilt, kas ta praeguses olukorras tahaks, et tulevane tütar oleks osa süsteemist, vastas ameeriklanna eitavalt.

"Sest ma ei tunne piisavalt mugavalt, sest nad pole oma käitumise eest vastutust võtnud. Ja nad pole meid veennud, et seda enam mitte kunagi ei juhtu," põhjendas Rio de Janeiro olümpialt nelja kullaga naasnud võimleja.

"Asi pole veel kaugeltki läbi. Paljud küsimused vajavad veel vastuseid. Lihtsalt, et kes teadis mida ja millal? Te, kutid [USA võimlemisliit] olete nii palju sportlasi alt vedanud ja enamik neist on alaealised."

"Kas te ei leia, et see kõik on suurem probleem? Kui mina olnuks seal ja teadnuks midagi, siis soovinuks ma seda asja kohe lahendada," jätkas Biles. "Me tõime medaleid, tegime oma töö ära. Teie ei või vastutasuks enda oma teha? See ajab iiveldama."

USA võimlemisliidu president Li Li Leung raputas Bilesi kommentaaride peale organisatsioonile tuhka pähe. "Me saame aru, kui sügavalt oleme oma sportlaste ja kogukonna usaldust alt vedanud ja töötame kõvasti selle nimel, et see taastada," edastas ta teate.