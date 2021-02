Horvaatia MM-ralli läbiviijad ootavad publiku naasmist

Sarnaselt paljudele spordivõistlusele on ka autoralli MM-sari toimunud viimasel ajal publikuta. Pärast koroonaviiruse pandeemia lahvatamist lubati pealtvaatajad raja äärde vaid Rally Estonial. Seejärel lõpetati hooaeg kolme etapiga (Türgi, Sardiinia, Monza), kus publikut ei olnud.

Samuti hoiti pealtvaatajad eemal tänavuse hooaja avaetapilt Monte Carlos ja ei pääse nad maailma kiiremaid rallimehi vaatama ka järgmisel nädalal peetaval Soome talverallil. 22.-26. aprillil toimuval Horvaatial rallil võib aga olukord olla teine.

"Me valime teid hoolikalt, et vältida suuri rahvahulki, aga samuti nii, et oleks võimalik publikut ligi lasta ja lasta neil atraktiivset võidusõitu jälgida. Me loodame, et epidemioloogiline situatsioon seda lubab," lausus Horvaatia ralli kava DirtFishile tutvustanud peakorraldaja Daniel Šaškin.

"Samuti on autoralli MM-sari suurepärane võimalus tutvustada maailmale meie riigi kõige ilusamaid kohti. Kindlasti tuleb põnev võistlus - nii raja ääres kui ka ekraanide taga."

Horvaatia spordijuht Davorin Štetner loodab väga, et kahe kuu pärast toimuvale võistlusele jõuavad ka pealtvaatajad üle maailma, sest mõistagi oleks see korraldajatele ja riigile pärast pandeemiat majanduslikult magusaks tõukeks.

"Me loodame, et olukord aprilli lõpus lubab pealtvaatajaid ligi lasta. See tähendaks üle maailma paljude rallifännide saabumist. See on parim võimalik kutse enne turismihooaja algust," lisas ta.

1974. aasast peetav Horvaatia ralli kuulus perioodil 2007-2013 Euroopa meistrivõistluste kavva, kuid tänavu debüteeritakse MM-sarjas.