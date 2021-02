Noortekoondised ammutavad jõudu kogenud treeneripingilt

Eesti jalgpalli noortekoondistel pole veel koroonapandeemia tõttu tänavune võistluskalender täpselt paigas, kuid treenerid on ametisse nimetatud.

Roman Kožuhhovski juhendab järgmises Euroopa meistrivõistluste valiktsüklis noormeeste U-21 koondist. Tema abilisteks on Sander Post ja Igor Morozov ning meeskonna väravavahtide juhendajaks Aiko Orgla. Kehalise ettevalmistuse treeneriks on Karel Kübar. Eesti U-21 koondise jaoks algab valiksari tänavu 8. juunil võõrsil Austria vastu ja lõpeb aasta hiljem Horvaatia vastu. Samad treenerid juhendavad ka Eesti U-23 koondist.

2002. aastal sündinud noormeeste koondise treenerina jätkab Martin Klasen. Abitreeneriks on Alo Bärengrub ja väravavahtide juhendajaks Ruslan Mironov.

2003. aastal sündinud noortekoondislased mängivad Martin Reimi käe all. Endise A-koondise peatreeneri Reimi abiliseks on Mihhail Artjuhhov ning meeskonna väravavahtide treeneriks Andrus Lukjanov.

Eesti U-18 koondise peatreeneriks on Alo Bärengrub, keda abistab Jan Harend. U-17 koondise treeneritiimi eesotsas on Marko Pärnpuu ja väravavahtide treener on Ats Kutter.

U-16 koondise puhul on selgunud peatreener, kelleks on Ats Sillaste. U-15 koondise peatreener on jätkuvalt Ludvig Tasane, abitreener Aivar Lillevere ning väravavahtide treener Mairon Pihor.