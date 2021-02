Mitmekülgne kaitsja lahkub 13 aasta järel Bayernist

"Olen otsustanud, et tahan pärast käesolevat hooaega teha midagi uut ja lahkun klubist," teatas Alaba pressikonverentsil. "See ei olnud lihtne otsus, sest olen siin olnud 13 aastat ja see klubi on mulle südamelähedane. Ma ei ole veel otsustanud, kus karjääri jätkan."

Alaba sõnul suhtleb tema agent juba mitmete klubidega, kuid ei soostunud täpsemalt kommenteerima. Austerlast on seostatud mitmete Inglismaa tippklubidega, samuti on üheks huviliseks olnud Madridi Real.

28-aastane Alaba tegi Saksamaa tippklubi eest debüüdi juba 2010. aastal ja sai 17 aasta, seitsme kuu ja kaheksa päeva vanuselt võistkonna ajaloo noorimaks mängijaks. 12 tiimi A-koosseisus mängitud hooaja jooksul on ta Bayerniga tulnud üheksakordseks Saksamaa meistriks, võitnud kaks Meistrite liiga trofeed ja kroonitud nii klubide maailmameistriks kui UEFA superkarika võitjaks.

Mitmekülgne Alaba on Bayerni eest mänginud nii keskväljal kui äärtel, kuigi tema põhipositsiooniks on kesk- või vasakkaitsja. Aastatel 2013 ja 2014 nimetati ta Austria aasta sportlaseks, 2015. aastal valis France Football Alaba maailma jalgpalli sümboolsesse algkoosseisu.