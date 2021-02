Eesti jalgpallurid välismaal: 16-aastane Vetkal debüteeris Roma U-19 tiimis

Eesti noored jalgpallurid on viimastel nädalatel oma tegudega Itaalia väljakutel silma paistnud. Viimati tõmbas spordisõprade tähelepanu 16-aastane Martin Vetkal, kes tegi debüüdi Primaveras AS Roma U-19 võistkonna ridades.

Roma jäi noorteliigas 0:1 all Milano Interi eakaaslastele. Vetkal sekkus mängu kohtumise 84. minutil. Oliver Jürgens (Inter) jälgis matši varumeeste pingilt. SPAL-i nootemeeskond võitis 1:0 Fiorentinat, Kristofer Piht sai kirja 80 minutit. Tema meeskonnakaaslane Georgi Tunjov jälgis matši pingilt.

Joonas Tamm sai Ukraina kõrgliigas kirja 90 minutit, kui Desna pidas esimese liigamängu pärast talvist pausi. Tamme koduklubi pidi tunnistama Luganski Zorja 1:2 paremust. Desna on tabelis 23 punktiga kolmandal kohal, kuid ühe mängu vähem pidanud Zorjal on nüüd sama arv punkte ning üks mäng varuks. Liiga liider on Kiievi Dinamo 33 punktiga, Donetski Šahtar jääb Dinamost kolme punkti kaugusele. Järgmisel pühapäeval kohtub Desna Dinamoga.

Möödunud nädal tõi uudise, et Vlasi Sinjavski liitus Tšehhi kõrgliigaklubi Karvinaga. Möödunud nädalavahetusel Eesti koondislane veel meeskonna koosseisu ei kuulunud, kui Praha Spartale jäädi alla 3:4. Karvina asub 18 meeskonna konkurentsis 19 mängust teenitud 24 punktiga 11. kohal. Sparta on Praha Slavia järel tabelis teisel kohal.

Sloveenia kõrgliigas teenis mänguaega Mattias Käit, kui Domžale alistas võõrsil 2:0 Celje. Domžale on 21 vooruga teeninud 29 punkti, kümne meeskonna konkurentsis asutakse viiendal positsioonil.

Õnnetult läks Nikita Baranovi tööandjal Karmiotissal. Uue peatreeneri Filippos Filippou käe all jäädi 0:3 alla Olympiacosele ning tulemus tähendas, et järgmisel hooajal Karmiotissa kõrgliigas ei mängi. Baranov koosseisu ei kuulunud.