TÄNA | Meistrite liiga jätkub kahe hiiu põnevuslahinguga

Õhtu keskses matšis lähevad Camp Nou staadionil vastamisi viiekordne Meistrite liiga võitja Barcelona ja mullune finalist Pariisi Saint-Germain.

Prantsusmaa kõrgliigas teisel kohal olev PSG peab hakkama saama ilma brasiillasest tähe Neymarita ning samuti ei tule väljakule argentiinlane Angel Di Maria, mõlemat meest segab reievigastus. Seetõttu on mulluses finaalis Müncheni Bayernile alla jäänud PSG põhimeheks täna Kylian Mbappe.

22-aastane prantslane troonib 16 väravaga küll kõrgliiga suurimate väravaküttide edetabeli tipus, Meistrite liigas on sel hooajal tema arvel aga vaid kaks tabamust ning viimati sahistas ta play-off'is vastaste võrku 2019. aastal Manchester Unitedi vastu.

"Kahtlemata puuduvad meil tähtsad mängijad, aga meil on meeskond ja mängijad, kes peavad võtma vastutuse. Ootan Mbappelt sama, mida ootan kõigilt suurtelt mängijatelt. Olen tema senise panusega väga rahul," rääkis reporteritele aasta lõpus PSG peatreeneriks saanud Mauricio Pochettino.

"Peame kaitsma mängijaid nagu Neymar, Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo, sest tänu nendele naudime jalgpalli rohkem," rääkis esmaspäevasel pressikonverentsil Barcelona loots Ronald Koeman. "Kohtunikud peavad neid kaitsma, kuigi see on kontaktsport. Parimad mängud on need, kus on väljakul maailma parimad jalgpallurid."

Kaks suurklubi mängisid omavahel viimati 2017. aasta kaheksandikfinaalis, kui Barcelona kaotas esimese kohtumise 0:4, ent pääses 6:1 koduvõiduga siiski edasi.

Barcelona viimaseks mänguks Meistrite liiga play-off'is oli mullune 2:8 allajäämine hilisemale võitjale Bayernile. "Meil on palju noori mängijaid ja seetõttu ei saa me oodata Meistrite liiga võitmist," tõdes Koeman. "Sellegipoolest oleme heas vormis ja võime kõiki võita. Ma ei usu, et meist on palju paremaid meeskondi."

Teisipäevane ja kolmapäevane mängugraafik:

16. veebruar Barcelona - PSG

16. veebruar Leipzig - Liverpool

17. veebruar Porto - Juventus

17. veebruar Sevilla - Dortmund

Kõik mängud algavad Eesti aja järgi 22.00.