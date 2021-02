Gert Kivistik võidutses Martinique'il peetud temposõidus

Lähimat konkurenti Florian Barketi (Team CCV) edestas ajaga 25.46 finišeerunud Eesti rattur 20 sekundiga.

"Eraldistardi pikkus oli 12,5 kilomeetrit, trassi esimesed 7,5 kilomeetrit möödusid pigem siledal maastikul, mille järel algas viiekilomeetrine lõputõus. Teadsin, et pean sõidu esimeses pooles end tagasi hoidma ja hiljem tõusu peal kõik välja panema. Eelmisel nädalvahetusel sain valusa õppetunni, kui sarnase olemusega eraldistardil algusega üle pingutasin ning lõputõusul selle eest lõivu pidin maksma," kommenteeris Kivistik.

"Eesmärk oli sama viga mitte korrata ja õnneks sain suurepäraselt hakkama. Martnique'i võistluskalendris on hetkel kavas palju eraldistarte, enamus grupisõidud on asendatud temposõitudega, kuna grupisõidud meelitavad raja äärde liiga palju inimesi ning korraldajatel on seetõttu raske COVID-19 ohutusreegleid järgida", täpsustas Kivistik sõidu kulgu ja saarel valitsevat olukorda.