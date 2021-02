Maailma vanim kaardilugeja suri 103-aastasena

Endise McLaren vormel-1 meeskonnajuhi Alastair Caldwelli ema sündis 1918. aastal ja kaardilugejaks saamiseni kulus tal 94 aastat. Ta istus ralliautos ainult oma poja kõrval, kes sõitis klassikalisi rallisid üle kogu maailma. Ja niiviisi neli aastat järjest. Alguses olid võistluskalendris väiksemad maanteerallid, seejärel koguti ühiselt tuhandeid kilomeetreid nii Aasias, Põhja-Ameerikas kui Uus-Meremaal.

Dorothy Caldwell sündis Suurbritannias, kuid kolis 1950. aastal koos abikaasa Davidiga Uus-Meremaale. Tal sündis kolm poega, kes olid kõik autospordihuvlised. Lisaks on tal viis lapselast ja kümme lapselapselast.

It's official! Dorothy is now Guinness World Records Title Holder for Oldest Active Rally Co-driver/Navigator! @GWR pic.twitter.com/Va8sMzhYwz