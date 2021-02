Selver teenis Lätis võidu ja möödus tabelis Bigbankist

Selveri edukaim oli 15 punktiga (+10) Kristo Kollo, 12 punkti (+10) lisas Mihkel Varblane ja 11 (+0) Renee Teppan. Rainer Vassiljevi juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 73%, rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt, blokiga teeniti 10 ja serviga 6 punkti (eksiti 16 pallingul). Esmakordselt käis sel hooajal Selveri eest väljakul hiljuti meeskonnaga liitunud Siim Ennemuist, vahendab Volley.ee.

RTU resultatiivseimatena tõid Patriks Pinka ja Edgars Šminanskis kumbki 8 silma, lätlaste vastuvõtt oli 53%, rünnak 48%, blokipunkte saadi 5 ja servil löödi 1 äss (eksiti 12 servil).

Ühtlasi kerkis Selver 28 punktiga liigatabelis teiseks, möödudes Bigbank Tartust (27 punkti). Tartul ega ühelgi teisel Eesti klubil enam põhiturniiril mänge pidada pole, Selveril seisab 28. veebruaril ees viimane mäng kodus, kus minnakse uuesti vastamisi RTUga.

Credit24 Meistriliiga põhiturniiri lõplik tabeliseis on oluline kahel põhjusel. Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu toimuvateks Eesti meistrivõistluste vahegrupi mängudeks kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.). Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht.

Credit24 Meistriliiga play-offid algavad kaheksa meeskonna osalusel aprillis. Omavahel kohtuvad põhiturniiri 1. ja 8. koha saanud meeskonnad, 2. ja 7., 3. ja 6. ning 4. ja 5. koha saanud meeskonnad. Mängitakse kahe võiduni. Nelja klubi osalusel peetav finaalturniir toimub põhiturniiri võitja Saaremaa VK kodusaalis.