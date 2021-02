Tänaku edu üldarvestuses on Neuville'i ees 21,7 sekundit. Kolmandat kohta hoiab Georg Gross, kes kaotab liidrile 57,9 sekundiga.

Otepää talverallil sõidetakse ühtekokku kaheksa kiiruskatset, mille raames läbitakse 83,94 km jagu võistlusteid.

Ralli käik:

SS1 Vastsemõisa 1 (6,77 km)

Vastsemõisa kiiruskatse esimesel läbimisel võtab Tänak kindla võidu, edestades Neuville'i 6,9 sekundiga. Kolmandat aega näitab Georg Gross, kes kaotab 12,8 sekundiga, neljas on Egon Kaur (+13,6).

SS2 Kannu 1 (10,7 km)

Kannu 10,7-kilomeetrise kiiruskatse esimesel läbimisel on taaskord väledaim Tänak, kelle edu on Neuville'i ees on sel korral 4,9 sekundit. Kolmanda aja sõidab välja Egon Kaur, kaotust võitjale 20,4 sekundiga. Georg Gross on eljas (+20,9).

SS3 Vastsemõisa 2 (6,77 km)

Vastsemõisa katse teistkordsel läbimisel on seis endiselt samasugune – katsevõidu nopib Tänak, edestades Neuville'i 3,8 sekundiga. Järgnevad Georg Gross (+7,0) ja venelane Nikolai Grjazin (+7,8).

SS4 Kannu 2 (10,7 km)

Neljast neli – Tänak võtab taas katsevõidu. Kannu teisel katsel on saarlase edu Neuville'i ees 6,1 sekundit. Kolmanda aja sõitnud Georg Gross kaotab 17,2 sekundiga.

Ajakava:

SS1 Vastsemõisa 1 6.77 km - 08.13



SS2 Kannu 1 10.70 km - 8.46



Hoolduspaus



SS3 Vastsemõisa 2 6.77 km - 10.09



SS4 Kannu 2 10.70 km - 10.42



Hoolduspaus



SS5 Karste 1 11.92 km - 13.25



SS6 Liivakalda 1 12.58 km - 13.58



Hoolduspaus



SS7 Karste 2 11.92 km - 15.21



SS8 Liivakalda 2 12.58 km - 15.54