Põltsamaal avati mäesuusa- ja lumelauanõlv

Põltsamaa külje all Kuningamäel avati reedel mäesuusa- ja lumelauanõlv.

140-meetrise tõusurajaga Kuningamäe nõlvalt saab umbes 200 meetri pikkuse liu. Raja profiil on mõeldud pigem alustavale ja kesktasemel harrastajale, kuid pakub pinget ka kogenud sportlasele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mäkke viib tõstuk ja suusanõlv on pimedal ajal valgustatud.

"Väga mõnus, saab alustaja sõitja oma esimesed sammud teha ja edasijõudnud sõitjal ka nokitsemist küll ja peale," ütles suusalauatreener Joel Pärle.

"Väga lahe, kui kodukohas on selline mägi olemas - olen ise Põltsamaalt. Tore on siin sõitmas käia, väga mõnus mägi on," ütles suusalauahuviline Tauri Kalmet.

"Ärge oodake siit võrdlust Kuutsemäe või millegi suuremaga, vaid see on lihtsalt kohalik väike nõlv, kus saavad esimesed harjutused ja esimesed tunnetused laua ja suusa peal sõitjad," selgitas rajameister Indrek Eensalu.

Kuningamäe suusanõlva tarvis on täitematerjali kokku kuhjatud 20 aastat, kuid nõndanimetatud õppenõlva avamisega asi siiski ei piirdu.

"Tahaks lähema paari aastaga saada valmis peanõlva, kuhu tuleb suurem park lumelauduritele, tuleb ka suurem suusatõstuk," ütles Eensalu.

Kuigi tänavu lumepuudust pole, käib Kuningamäel hoogne kunstlume tootmine.

"Et sügisel hästi varakult saaks uuesti lapsed ja harrastajad rajale, siis me toodame praegu kunstlund. Ja üritame seda üle suve hoida, et novembrikuu sees kiiresti rada maha panna ja inimesed saavad jälle suusatada," selgitas Eensalu.

Reedel alustas Põltsamaa vallale kuuluval Kuningamäe nõlval treeninguid esimene grupp lumelaudureid. Eesialgu on uus mäesuusakeskus avatud reedest pühapäevani ja plaanis on avada ka varustuse laenutus.