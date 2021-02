Endist Team Sky arsti süüdistatakse antidopingu reeglite rikkumises

Freeman peab juba niigi sõnelusi meditsiininõukoguga, kes väidab, et meedik käskis 2011. aastal keelata testosterooni, et saaks aidata ühel ratturil dopingut tarvitada. Nüüd aga esitas Freemani vastu süüdistuse Inglismaa antidoping, kelle sõnul "omas arst keelatuid aineid" ning "püüdis kaasa aidata dopingukontrolli rikkumisele".

Freeman on osa süüdistustest juba vaidlustanud ning viimase kahe osas taotlenud ärakuulamist.

Meditsiininõukogu on Freemani süüdistanud dopingutarvitamisele kaasa aitamises ka kümmekond aastat tagasi. Nimelt olevat arst tellinud 30 kotikest Testogeli trekikoondise ratturitele, et parandada nende sooritusvõimet. Lisaks on Freemani seostatud Sir Bradley Wigginsi 2011. aasta juhtumiga, mil Dauphine velotuuril üle antud müstilist meditsiinipakki hakati uurima, kahtlustades et tegemist on dopinguainetega. Lõpuks karistust Wigginsile siiski ei määratud.

Kui sõltumatu riiklik antidopingu komisjon tunnistab Freemani süüdi, siis võib teda oodata nelja-aastane spordikeeld.

Freeman oli Team Sky arst aastatel 2009-2015.